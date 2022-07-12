В соответствии с Планом международного военного сотрудничества на 2022 год с 13 по 16 июля проходит визит делегации Министерства обороны Азербайджана в Беларусь.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, в рамках визита 13 июля состоялись переговоры, в ходе которых стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области тылового (материально-технического) обеспечения вооруженных сил государств и обменялись опытом.

Отмечается, что проведение визита позволит продолжить развитие взаимовыгодных двусторонних отношений и обсудить перспективные направления сотрудничества.