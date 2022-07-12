ВОЗ представила рекомендации по вакцинации в Азербайджане

Всемирная организация здравоохранения обнародовала свои рекомендации на осенний сезон по вакцинации от COVID-19. Об этом haqqin.az сообщили в представительстве организации в Азербайджане.

Основываясь на текущей ситуации с вакцинацией против COVID-19, текущей и прогнозируемой эпидемиологии заболевания в Европейском регионе ВОЗ, а также данных об эффективности вакцины против штамма омикрон, Европейская техническая консультативная группа по иммунизации (ETAGE) сообщила государствам-членам, что соответствующие группы должны отреагировать на вакцину против COVID-19 в соответствии с выбранной местной стратегией вакцинации. Рекомендуется активизировать усилия по применению первых 2 доз вакцины и одной «бустерной» дозы.

Кроме того, рекомендованы специфические для страны меры для обеспечения дополнительной защиты, сведения к минимуму риска тяжелого заболевания, госпитализации и смерти от COVID-19.