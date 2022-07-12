В России сообщили об уничтожении в Украине взвода американских гаубиц М-777

Российские Вооруженные силы в ходе «специальной военной операции» в Украине уничтожили в населенном пункте Первомайский Харьковской области взвод американских гаубиц М-777. Об этом сегодня сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивных систем залпового огня в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаевки «Донецкой Народной Республики», а также артиллерийский взвод гаубиц М-777 производства США на огневых позициях в населенном пункте Первомайский Харьковской области», - цитирует представителя министерства «Росбалт».

В целом, уточнил Конашенков, с начала проведения «специальной военной операции» (с 24 февраля 2022 года) уничтожены 249 украинских самолетов, 137 вертолетов, 1 тыс. 534 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплекса, 4 тыс. 50 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3 тыс. 145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 тыс. 292 единицы специальной военной автомобильной техники.