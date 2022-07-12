Минобороны России о ракетном ударе по Виннице: «Там был пункт размещения нациков»

«Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: «В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков». И фото прислали. Публикую как прислано», - написала Симоньян.

Глава RT Маргарита Симоньян опубликовала ответ российского Министерства обороны на вопрос о целях ракетного удара по Виннице.

По последним данным, число погибших от ракетного удара по Виннице выросло до 20 человек, среди погибших - трое детей. Такие цифры приводил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, 90 человек обратились за помощью в больницы.

Удар по центру Винницы был нанесен российскими крылатыми ракетами «Калибр», запущенными с подлодки в акватории Черного моря, заявили украинские власти.