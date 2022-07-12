Точными ударами по командным пунктам благодаря РСЗО HIMARS украинские военные разбили немало «козырных карт в колоде» армии РФ. По предварительной информации, достали и до командования 22 армейского корпуса. Точно подтверждена ликвидация командира 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Сергея Кенса, пишет УНИАН.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, Сергей Кенс, командир бригады в оккупированном Крыму, был назначен в 2019 году. На тот момент за его плечами были Чечня, Адыгея, Дагестан и скандал в СМИ.

Так, в 2014 году издание "Настоящее время" проводило расследование. Военных майкопской бригады, отказавшихся воевать на Донбассе, судили. Инициатором возбуждения уголовного дела был командир 33-й бригады Сергей Кенс.

"В Украине, как сообщает сайт "Миротворец", Кенс участвовал в зверствах в Мариуполе, отдавал приказы расстреливать добровольцев и чиновников", - отмечают журналисты.

Еще одна похоронка отправится также в Крым. О ликвидации полковника Сергея Аврамченко сообщил в соцсетях его учитель и разместил фото. Крымчанин Аврамченко - замкомандира по воспитательной работе. В 2014-м он изменил присяге и был тем человеком, который собственноручно в части опустил флаг Украины и поднял триколор.