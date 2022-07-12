В Иране осудили визит Байдена на Ближний Восток

Иранский дипломат прокомментировал визит президента Соединенных Штатов на Ближний Восток, сообщает IRNA.

«Горький плод этого зловещего визита - мятеж, война, братоубийство и заговор», - так описал приезд Джо Байдена помощник МИД Ирана по Западной Азии Мохаммад Садег Фазли.

В своем аккаунте в Twitter он написал: «Визит президента США направлен на нормализацию отношений с раковым режимом, который является корнем всех опасностей и угроз в регионе. Как обещал Бог и такова воля мусульманских народов, мы увидим, что победа будет за исламским сопротивлением». Ответ является реакцией на подписание Иерусалимской декларации между Израилем и США, а также на высказывания президента Соединенных Штатов об Иране и Корпусе стражей исламской революции.

По словам Джо Байдена, США сделают все, чтобы у Тегерана не появилось ядерное оружие, и не исключают вариант силового вмешательства. Американский президент также заявил, что КСИР останется в списке террористических организаций, даже если это помешает новому ядерному соглашению с Тегераном.