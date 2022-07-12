Москва призвала Киев признать «сложившиеся территориальные реалии»

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью Интерфаксу заявил, что Россия будет настаивать на том, чтобы Украина признала статус Крыма и самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

Российский подход остается прежним - будущее соглашение должно фиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание сложившихся территориальных реалий, в том числе нынешний статус Крыма, а также «Донецкой и Луганской народных республик».