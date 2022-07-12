Москва призвала Киев признать «сложившиеся территориальные реалии»
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью Интерфаксу заявил, что Россия будет настаивать на том, чтобы Украина признала статус Крыма и самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».
Российский подход остается прежним - будущее соглашение должно фиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание сложившихся территориальных реалий, в том числе нынешний статус Крыма, а также «Донецкой и Луганской народных республик».
Руденко сказал, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной. «Если Украина выразит желание вернуться за стол переговоров, мы готовы положительно отреагировать», - сказал замминистра.
Замглавы МИД РФ отметил, что Россия будет настаивать на том, чтобы Украина дала внятный ответ на предложения российской стороны, и будет все соизмерять с ситуацией «на земле», которая постоянно меняется.