Смартфоны Galaxy S22 – сделай ночные съемки ярче!

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Смартфоны серии Galaxy S22 воистину можно назвать экспертом ночных съемок. За счет нескольких объективов качество фотографий, снятых на смартфоны этой серии, почти ничем не уступают профессиональным. Так, в смартфонах серии Galaxy S22 используются технологии Larger Pixel и Pixel Binning: они объединяют несколько пикселей в один для поглощения большего количества света. Это позволяет снизить уровень шума и поучить более яркие и детализированные фотографии и видео даже при ночной съемке. Камеры с высоким разрешением тут оснащены чувствительным пиксельным сенсором, а искусственный интеллект обеспечивает почти мгновенную обработку кадра. И вы получите четкие снимки без отражения или бликов, даже если сделаете их в темноте. На смартфонах также установлено множество других новых технологий, позволяющих гарантировать эффективные съемки даже в условиях плохой освещенности.

Например, технология Super HDR поддерживает в 64 раза больше цветов, что обеспечивает более реалистичное изображение за счет оптимизации цветового контраста. Эта функция анализирует движение объекта и визуальные шумы, чтобы вы могли снимать более четкие видео и получать отличное изображение при любом освещении. Также камера смартфонов серии Galaxy S22 поддерживает технологию Adaptive Pixel. Камера определяет степень освещения и подстраивается под его изменение: переходит из режима высокого разрешения в сверхчувствительный режим 12МП

делает снимок в обоих режимах одновременно и объединяет в одно высокодетализированное и яркое изображение. Необходимо отметить, что с момента выхода Galaxy S22 компания радует пользователей по всему миру интересными мероприятиями – от участия в фестивалях до ночной съемки исторических достопримечательностей – Samsung стремится показать передовые возможности серии Galaxy S22 максимально наглядно. Например, в Перу Samsung организовала ночную экскурсию по столице страны Лиме, где участники мероприятия фотографировали аутентичную архитектуру города на Galaxy S22 в режиме ночной съемки. Мероприятие позволило не только оценить по достоинству возможности камеры серии Galaxy S22, но и насладиться красотой города в темное время суток.