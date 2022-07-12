Тойво Клаар организует встречу Хикмета Гаджиева с Арменом Григоряном

Визит спецпредставителя ЕС Тойво Клаара в Ереван, а затем в Баку преследует в первую очередь одну цель: организовать встречу между помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил политолог Бениамин Погосян.

Армянский эксперт предположил, что за такой встречей последует еще одна встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе.

«Кажется, что есть налаженный механизм, что сначала происходит встреча на втором уровне, которая обсуждает и прорабатывает вопросы. Какие-то вопросы, которые более-менее проясняются, выносятся на стол руководителей, поэтому, скорее всего, я думаю, что как минимум до 24 июля у нас будет встреча секретаря Совбеза Армении с Хикметом Гаджиевым и, возможно, в конце июля или начале августа у нас также состоится еще одна встреча глав двух государств в Брюсселе опять же при посредничестве Шарля Мишеля», - отметил Бениамин Погосян.