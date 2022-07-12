Президент Сербии: если Запад не примет условий Путина, «начнется ад»

Если Запад не примет предложений России по Украине, в мире «начнется ад», утверждает президент Сербии Александр Вучич в эфире Pink TV.

«Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии, Славянск - Краматорск - Авдеевка, последует его предложение. Если Запад не примет предложение, мы отправимся в ад, а они не примут его», - приводит РБК слова сербского президента.

Войну в Украине можно считать почти мировой, так как России через Украину противостоит почти весь западный мир, заявил Вучич в том же интервью.

Сербия после вторжения РФ в Украину не ввела санкций против России. В МВД страны поясняли, что Белград придерживается принципа уважения территориальной целостности, но отказывается от рестрикций в благодарность за многолетнюю поддержку со стороны Москвы.