В Тертере брат убил сестру

В прокуратуру Тертерского района поступила информация об убийстве Лейлы Мустафаевой (1982 г.р.) у дороги Тертер-Шихарх.

Как сообщили в Тертерской районной прокуратуре, расследованием были выявлены обоснованные подозрения в том, что брат покойной Агиль Мустафаев (1996 г.р.) умышленно убил Лейлу Мустафаеву, нанеся ей ножевые ранения во время ссоры, возникшей между ними на почве личных отношений.

По факту в Тертерской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Агиль Мустафаев был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Следствие продолжается.