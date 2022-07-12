Отмечается, что на мировом рынке цены на удобрения достигли после начала российского вторжения в Украину рекордного уровня. За это время азотные, аммиачные и карбамидные удобрения подорожали в два-три раза. Также выросли цены на нитраты, фосфаты, калий и сульфаты, повсеместно используемые в сельском хозяйстве.

В полях Барды, которая считается в Азербайджане «родиной» лука, сгнили тонны этого продукта. По словам фермеров, стоимость качественных азотных удобрений увеличилась в последние несколько лет в 6-7 раз. В результате аграрии были вынуждены использовать дешевые аналоги, что привело к столь печальным результатам.

Один из бардинских фермеров сообщил haqqin.az, что урожайность на его поле снизилась как минимум в три-четыре раза. Если в прошлом году он мог загрузить луком 5-6 машин, то в этом выращенной продукции не хватило даже на один грузовик.

«Килограмм отборного лука стоит 65 копеек, более мелкого - 30-40 копеек. Поскольку урожайность получилась низкой, мы не можем даже окупить затраты», - сетует фермер.

В то же время другой фермер Салех Гасымов сказал нам, что с учетом нынешних цен на лук его все устраивает.

«В прошлом году урожай был очень хорошим, но цены - низкими, - отметил Гасымов. - В итоге лично я потерял 40 тысяч манатов. Текущая же цена вполне приемлема. Все дело в том, что мы заранее не знаем, найдутся на наш лук покупатели или нет. Мы также не знаем, каким будет урожай. Поэтому не можем брать удобрения в долг, чтобы заплатить за них потом. Для одного поля требуется восемь мешков удобрений. Да, государство выплачивает нам субсидию в размере 240 манатов, но на эти деньги мы можем купить только два мешка».

Гасымов добавил, что вырастить лук на одном гектаре земли стоит сегодня порядка 4.000 манатов.

По словам местных производителей, раньше удобрения продавались с 70-процентной скидкой. Теперь вместо скидок государство выплачивает субсидии, что фермерам не совсем выгодно.

С этими заявлениями не согласен начальник Бардинского районного центра аграрного развития Вюгар Исмаилов. Подтвердив, что цены на удобрения действительно выросли, Исмаилов добавил, что при этом фермеры все равно не остаются в накладе.

«В сравнении с прошлым годом урожайность снизилась на 30 процентов, зато цена на лук поднялась вдвое. Фермеры хоть и жалуются по привычке, но при этом получают хорошую прибыль», - уверен Исмаилов.

Отметим, что на данный момент лук на бакинских рынках стоит 1,1-1,2 маната за килограмм.