В Украине засекретили данные о потерях на войне

Потери Украины на войне и информация о числе погибших является государственной тайной. Эти данные не раскрывают, чтобы РФ не смогла использовать информацию в собственных целях, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

"Цифры погибших являются государственной тайной во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать это для собственных возможностей", - отметила Маляр, призвав также не распространять непроверенные данные о числе погибших и других потерях украинской армии.