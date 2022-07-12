Как сообщил haqqin.az пресс-секретарь Минсельхоза Вюгар Гусейнов, в настоящее время средняя урожайность зерновых по стране составляет 31 центнер с гектара, в том числе ячменя - 30 центнеров, пшеницы - 32,2 центнера. Фермеры планируют завершить уборку зерновых к 20 числам текущего месяца.

Мягкая и сухая зима в Азербайджане, уменьшение количества дождливых дней и частичное пересыхание рек негативно сказались на урожайности в некоторых регионах. Но что происходит с производительностью в целом?

На фоне глобальной угрозы голода из-за отказа России разрешить вывоз украинского зерна азербайджанские аграрии завершают уборку яровых культур. По информации Министерства сельского хозяйства, на прошлой неделе завершился сбор урожая на 80 процентах зерновых полей.

Отмечается также, что в этом году в Азербайджане озимыми культурами были засеяны почти 1,2 миллиона гектаров. Более 606 тысяч гектаров посевных площадей занимает пшеница, около 413 тысяч - ячмень. При этом 50 тысяч гектаров зерновых было засеяно на освобожденных территориях, где ожидают высокий урожай.

Пока же наибольшая продуктивность зарегистрирована в шести регионах страны, включая Агдамский, Бардинский, Агджабединский и Сабирабадский районы.

Минсельхоз не берется прогнозировать итоговые цифры урожая нынешнего года.

Бардали Икрам Зиядов засеял зерном в этом году 380 гектаров земли. Поскольку в Карабахском регионе не было проблем с поливной водой, урожай, по словам фермера, оказался хорошим.

«Урожайность ячменя составляет от 43 до 48 центнеров с гектара, - добавил Зиядов, - пшеницы - от 48 до 55 центнеров. Это считается высоким показателем».

По словам фермера, в нынешнем году значительно выросли затраты на производство зерна. После вторжения России в Украину цены на удобрения фактически удвоились. Подорожали также семена, топливо, лекарства… Кроме того, фермеры были вынуждены повысить заработную плату наемным работникам.

«Зерно на мировом рынке подорожало, - от этого никуда не деться, - разводит руками Зиядов. - И хотя в Азербайджане в глобальном масштабе рост цен выглядит незначительным, не поднять цены на зерно мы не могли. Иначе даже при хорошей урожайности разорились бы».

Следует отметить, что на данный момент пшеница в регионах стоит 55-60 копеек за килограмм. При этом ожидается, что цена очищенных семян составит более одного маната.

В большинстве хозяйств Шеки, например, в селах Беюк Дахна, Кичич Дахна, Джаирли, урожайность из-за проблемы с поливной водой была невысокой, вследствие чего десятки фермеров понесли убытки. Фермер Керем Рустамов рассказал нам, что почти на половине зерновых полей не удалось собрать полноценный урожай.

«Тяжелый труд десятков фермеров, а также деньги, вложенные в производство, пропали даром», - жалуется Рустамов.

Фермер добавил, что из-за пересыхания рек между производителями за поливную воду шли настоящие войны. По его словам, для территорий без постоянных природных источников воды необходимо найти решение. Например, создавать искусственные озера.

«Если проблема поливной воды будет решена, то урожайность повысится, - уверяет Керем Рустамов. - В результате фермеры смогут стабильно зарабатывать на жизнь, а запасы зерна в стране возрастут».