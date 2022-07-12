Индусы провели «турнир по крикету» и обманули россиян

Индийские мошенники создали ненастоящую лигу крикета и обманули россиян, которые делали ставки, сообщает издание MIGnews.

Преступники все тщательно продумали. В лиге, которая называлась Century Hitters T20, было полдюжины «команд», участниками которых были местные жители. Им закупили форму и экипировку. Матчи сопровождались ненастоящим шумом болельщиков. На играх присутствовали судьи и комментаторы.

Две камеры высокого разрешения транслировали матчи на канале YouTube, а ставки принимались через Telegram-канал. Мошенников задержали только через две недели. За 14 дней существования аферы организаторы заработали около $4 тыс. долларов. По данным полиции, большинство обманутых россиян жили в Москве, Воронеже и Твери.