Национальная референс-лаборатория AQTI прошла международную аккредитацию

В целях обеспечения безопасности пищевых продуктов в Азербайджане и защиты здоровья населения лаборатории Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов (AQTI) оснащены самыми современными приборами и оборудованием.

Лаборатории, действующие при институте, регулярно привлекаются к профессиональным испытаниям, принимаются необходимые меры для прохождения аккредитации лабораторий и их адаптации к международным стандартам.

В рамках таких мероприятий Национальная референс-лаборатория AQTI получила международную аккредитацию престижной структуры по аккредитации Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS).

В лаборатории проводятся исследования по всем параметрам пищевой безопасности.

Отметим, что в течение 2020-2021 годов Национальная референс-лаборатория успешно участвовала в международных проверках в таких странах, как Великобритания, Франция, США, Польша, по более чем 80 показателям.