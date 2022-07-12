Генштаб Армении возглавил Эдвард Асрян

Назначен новый начальник Генерального штаба ВС Армении. Как сообщают "Новости Армения", на эту должность назначен Эдвард Асрян.

Э.Асрян назначен на должность сроком на пять лет.