Генштаб Армении возглавил Эдвард Асрян
Назначен новый начальник Генерального штаба ВС Армении. Как сообщают "Новости Армения", на эту должность назначен Эдвард Асрян.
Э.Асрян назначен на должность сроком на пять лет.
Назначен новый начальник Генерального штаба ВС Армении. Как сообщают "Новости Армения", на эту должность назначен Эдвард Асрян.
Э.Асрян назначен на должность сроком на пять лет.
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