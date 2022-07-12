В Ходжавенде на мине подорвался гражданин Турции

В районную прокуратуру поступила информация о том, что на территории освобожденного от оккупации села Тагаверд Ходжавендского района 14 июля около 14 часов на мине подорвался гражданин Турецкой Республики Ялпири Йылдырай (1987 г.р.). Об этом сообщили в прокуратуре Ходжавендского района.

Предварительные исследования показали, что Ялпири Йылдырай работает водителем экскаватора в строительной компании, и во время ремонтно-строительных работ в этом районе подорвался на мине, получив травмы различной степени тяжести.

По факту в прокуратуре Ходжавендского района проводится расследование.