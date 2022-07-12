Сейм Латвии запретил поставки газа из России с 2023 года

Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года, пишет Delfi. Также парламент одобрил регулирование о соглашениях с другими странами ЕС о способах обеспечения запрета.

Поправки предложили депутаты от Новой консервативной партии.

Глава МИД страны Эдгар Ринкевичс еще в конце мая объявил о планах властей возвести станции газоснабжения и отказаться от поставок российского газа.

С апреля «недружественные» России государства, в том числе и Латвия, должны платить за поставки российского газа в рублях согласно специально созданной для этого схеме с использованием валютного и рублевого счетов в Газпромбанке. В ЕС расчеты в рублях сочли нарушением санкций.