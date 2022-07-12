Русские хакеры атаковали полицию Польши

Хакеры группы KillNet объявили об атаках на ресурсы полиции и Министерства здравоохранения Польши. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

По их словам, одновременно были атакованы все правоохранительные порталы страны. Онлайн-ресурсы полицейской системы Польши были атакованы утром 14 июля. Под удар хакеров попал главный портал полиции, web-ресурсы главного управления полиции Варшавы, Люблина, Гданьска, Кракова, Лодзи, Познани, Быдгоща, Гожува, Катовицы и других городов. Также была атакована электронная система обеспечения и мониторинга пациентов в кардиологической системе Польши.

«Мы больше не имеем никакой фильтрации на цели, DDOS настигнет и систему здравоохранения, реанимацию, пусть думают теперь перед тем, как грузить тонны боеприпасов и отправлять в Украину. Хотели много русских смертей!? Только после Вас», - написали хакеры.

Ранее KillNet стали известны благодаря массовым кибер-ударам по онлайн-ресурсам Литвы и Польши, требуя остановить транспортную блокаду Калининградской области России и поставку оружия в Украину. Литовское правительство подтвердило факт кибер-ударов по собственным информационным системам.