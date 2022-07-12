Макрон: Нужно готовиться, война в Украине будет длительной
Франция не хочет мировой войны и намерена добиться прекращения боевых действий в Украине, сообщил французский президент Эммануэль Макрон, заявление которого приводит РБК.
«Мы хотим остановить войну, не вступая в нее. Мы не хотим мировой войны», - сказал глава французского государства.
По словам Макрона, нужно готовиться к тому, что война в Украине будет длительной. «Особенно тяжелый период будет летом и в начале осени», - указал он.
Глава государства отметил, что расходы Франции на армию сокращать не планируется, а оборона Европы будет усиливаться.