Саудовская Аравия разрешит самолетам Израиля летать в ее небе

Уже в конце этой недели Саудовская Аравия объявит, что все самолеты в Израиль и из Израиля смогут летать через ее воздушное пространство. Об этом сообщил сайт израильского 12-го телеканала со ссылкой на CNN и источники, осведомленные в деталях визита Байдена.

Сообщается также, что израильские арабы смогут летать прямыми рейсами из аэропорта «Бен-Гурион» на хадж в Мекку.

Израильские «Детали» пишут, что высокопоставленный представитель США заявил, что рассматривать это следует, как следствие «соглашений Авраама» (2020), которые серьезно изменили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке.

Неназванный высокопоставленный источник в Белом доме сообщил также, что именно Израиль подтолкнул президента США Джо Байдена к возобновлению отношений с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.