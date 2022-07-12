Трамп проводит встречи со своими потенциальными спонсорами

В последние недели экс-президент США Дональд Трамп провел несколько тайных встреч со своими наиболее влиятельными и богатыми сторонниками, пишет Politico.

По данным издания, на этих встречах обсуждалось возможное участие Трампа в президентских выборах 2024 года.

«Все согласны с тем, что Трамп должен баллотироваться снова — единственный вопрос в том, когда он должен объявить об этом. Причем, большинство из них повторяют точку зрения близкого друга Трампа Фила Раффина, который выступает за скорейшее начало кампании, но другие говорят, что Трампу было бы лучше подождать до промежуточных выборов», — пишет издание.

Как сообщает gazeta.ru, участившиеся ужины со своими спонсорами и соратниками свидетельствуют, что Трамп начинает заново собирать «политическую сеть, которую он культивировал в Белом доме», чтобы подготовиться к президентской кампании.