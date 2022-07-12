Арестованный активист ПНФА объявил голодовку в Сальяне

Арестованный в административном порядке глава Сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамин Салаев со дня задержания – 8 июля проводит голодовку, сообщает Turan.

Салаев протестует против необоснованного ареста на 30 суток и пропажи из автомобиля его сына драгоценностей. Он также заявил, что намерен начать сухую голодовку.

Салаев был задержан 8 июля в парке в городе Сальян, где проводил акцию протеста против изъятия дорожной полицией автомобилей его сына и пропажи из машины ювелирных изделий.

Сын А.Салаева Огтай Салаев сообщил, что работает ювелирным мастером, и в его автомобиле находились изделия клиента.