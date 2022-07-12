Председатель комитета Сафар Мехтиев отметил, что подобные мероприятия, уже ставшие традицией, создают важные возможности для изучения потребностей всех заинтересованных сторон, действующих в сфере внешнеэкономической деятельности, выявления проблемных моментов и выработки устойчивых решений, связанных с дальнейшим совершенствованием таможенной системы.

Председатель Caspian Energy Club Тельман Алиев выступил с речью и поблагодарил Государственный таможенный комитет от имени членов клуба за поддержку в организации форума. Также было отмечено, что между Государственным таможенным комитетом и Caspian Energy Club установились эффективные, деловые отношения, и полезное сотрудничество продолжалось даже в период пандемии COVID-19. Также было подчеркнуто, что между учреждениями существует совместная двусторонняя рабочая группа, что дает возможность оперативного решения повседневных вопросов, совместного обсуждения проектов и нововведений, внедряемых в таможенной системе, изучения мнений предпринимателей.

В результате дальновидной политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым, и реформ, проведенных в таможенной системе за последние годы, пропускная способность таможенных пунктов увеличилась более, чем в 3 раза. Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев на состоявшемся 14 июля бизнес-форуме с участием руководства ГТК и членов Caspian Energy Club. В мероприятии приняли участие официальные лица ГТК, председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев, а также до 110 предпринимателей.

Говоря о реформах, проведенных в таможенной системе под руководством президента Ильхама Алиева, председатель комитета подчеркнул, что в результате всестороннего внимания и заботы главы страны таможенные органы превратились в динамичный институт, оснащенный передовыми технологиями, квалифицированным персоналом и современной инфраструктурой.

Подчеркнув, что основной целью реформ является создание удобной, быстрой и прозрачной таможенной системы для участников внешнеэкономической деятельности, Сафар Мехтиев сказал, что в результате комплексной государственной заботы коренным образом перестроена инфраструктура на таможенно-пограничных пунктах пропуска, и они оснащены самыми современными техническими средствами контроля. В результате 2-3 часа, ранее затрачиваемые на процессы пересечения границ, сократились до 4-5 минут, а пропускная способность таможенно-пограничных пунктов увеличилась с 200 до 700 грузовых автомобилей в одном направлении. Также было отмечено, что в настоящее время можно обеспечить пропуск более тысячи транспортных средств в одном направлении через таможенно-пропускные пункты, расположенные на границе с Грузией. После строительства таможенного поста «Ханоба» на границе с Российской Федерацией можно будет обеспечить пропуск до 2000 автомобилей в сутки в северном направлении. Председатель комитета подчеркнул, что результаты, достигнутые в процессе пересечения границы, наряду с облегчением международной торговли, создали условия для формирования благоприятной деловой среды, предотвращены потери времени и средств.

Говоря о деятельности таможенных органов в фискальной сфере, Сафар Мехтиев сказал, что в результате предпринятых шагов в направлении усиления финансового контроля, правильного учета, формирования культуры добровольного соблюдения значительно увеличился объем денежных средств, выплачиваемых в государственный бюджет. Председатель комитета отметил, что ликвидация монополий, антикоррупционные меры также играют важную роль в достижении успеха в этой сфере.

Говоря о проектах и инновационных решениях, реализованных в таможенной системе, Сафар Мехтиев подчеркнул, что нововведения, как система пропуска «зеленый коридор», создали условия для минимизации контакта предпринимателей с должностными лицами, повышения экспортного потенциала нашей страны, обеспечения прозрачности таможенной системы.

Председатель комитета отметил, что таможенные органы всегда находятся на стороне предпринимателей, реализуются необходимые шаги для оперативного решения их таможенных вопросов и в то же время чутко учитываются мнения и предложения предпринимателей, чтобы повысить эффективность работы таможни.

На дискуссионной площадке председатель ГТК выслушал представителей бизнеса и ответил на их вопросы.

В завершение председателю ГТК вручили сертификат почетного члена Caspian Energy Club. За эффективную деятельность членам клуба и группе предпринимателей была вручена юбилейная медаль «30 лет Государственному таможенному комитету Азербайджанской Республики (1992-2022 годы)».