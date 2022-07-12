Евро обновил антирекорд по отношению к доллару

Курс евро 14 июля обновил антирекорд, продолжив падение ниже паритета к доллару, передает lenta.ru.

На минимуме стоимость европейской валюты опускалась до 0,9952 доллара, свидетельствуют данные торгов. До отметки ниже 1 доллара европейская валюта упала еще вчера — в нижней точке курс достигал 0,9999 доллара. Речь идет о минимальных значениях почти за 20 лет, с декабря 2002 года.

Дальнейшее ослабление по отношению к доллару 14 июля отмечается на фоне укрепления американской валюты. Инвесторы ожидают от Федеральной резервной системы (ФРС) более активного роста ставок для борьбы с ускоряющейся инфляцией.