Лидер азербайджанской диаспоры открыл стрельбу на рынке

Лидер азербайджанской диаспоры Мехти Мехтиев стрелял из травмата на Алексеевском рынке в Воронеже, пишет местное издание «Блокнот».

Мехти Мехтиев - член Национальной палаты при губернаторе Воронежской области. Издание отмечает, что выстрелом из пистолета Мехтиев решал вопрос с арендатором помещения под парикмахерскую, который задолжал денег.

В полиции журналисту издания, что проводится процессуальная проверка.

«Между тем от источников, близких к диаспоре стала поступать информация о том, что «вопрос решили замять». Потерпевший (заявление подавать не стал, с ним якобы договорились», - пишет издание.