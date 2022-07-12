Лапид: Израиль и союзники готовы применить силу против Ирана

«Государства свободного мира готовы применить силу, чтобы Иран остановил развитие своей ядерной программы». Об этом заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид в ходе пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

По его словам, Иран невозможно остановить дипломатическим путем.

«Единственное, что может остановить Иран, — это осознание, что свободный мир готов применить силу, если он продолжит развивать свою ядерную программу», - сказал Лапид.