«Нефтчи» сыграл с клубом турецкой Суперлиги
Футбольный клуб «Нефтчи» провел третий и заключительный контрольный матч на сборах в турецком Болу.
Соперником была команда Суперлиги «Газиантеп». Встреча завершилась вничью 0:0.
Напомним, в двух предыдущих играх в Турции «Нефтчи» сыграл вничью с командой турецкой Первой лиги «Сакарьяспором» (1:1) и уступил клубу Суперлиги «Сивасспору» (0:1).
Завтра команда возвращается в Баку. А уже 21 июля ее ждет первый матч в Лиге конференций. В рамках 2-го квалификационного раунда «Нефтчи» сыграет в кипрской Ларнаке с «Арисом». Игра состоится на стадионе «АЕК Арена» и начнется в 21:30 по бакинскому времени. Ответная встреча пройдет 28 июля на «Баксель Арене». Время начала матча – 21:00.