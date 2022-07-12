В Британии завершился второй тур выборов премьер-министра

В Великобритании завершился второй тур выборов главы правительства. Из шести кандидатов на должность премьера дальше прошли только пятеро, пишет BBC.

Отмечается, что первое место во втором туре выборов снова занял экс-министр финансов Риши Сунак со 101 голосом. Второе и третье место заняли бывшая глава Минобороны Пенни Мордонт и действующий министр иностранных дел Лиз Трасс, они набрали 83 и 64 голоса соответственно.

Замыкают список прошедших в следующий тур выборов министр по равенству и местному самоуправлению Кэми Баденох (49 голосов) и член парламента Британии Том Тугендат (37 голосов).