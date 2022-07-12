Сбежавший президент Шри-Ланки объявил о своей отставке

Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена получил по электронной почте письмо от президента Готабаи Раджапаксы, в котором он заявил о своей отставке, передает The Times of India.

Раджапакса с супругой и телохранителями покинул страну в среду и сейчас находится на Мальдивских островах, хотя, по данным СМИ, он готовится вылететь в Сингапур.

После отъезда президента из страны в соответствии с конституцией Шри-Ланки его полномочия на временной основе до выборов нового главы государства сначала были переданы премьеру, однако позже возложены на председателя парламента. Ожидается, что нового президента Шри-Ланки парламентарии изберут 20 июля.