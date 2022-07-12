Нетаньяху после встречи с Байденом: «Необходимо разделаться с иранской угрозой»

Лидер оппозиции и экс-премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с президентом США Джо Байденом в ходе его визита на Ближний Восток.

После продолжавшейся 20 минут встречи с президентом США, Нетаньяху заявил, что дружит с Байденом уже более 40 лет.

«Чтобы жить и дружить еще 40 лет, необходимо разделаться с иранской угрозой. Для этого недостаточно экономических санкций и оборонительных действий. Нужна атакующая опция, самая убедительная», - сказал он, добавив, что считает «ядерную сделку» с Ираном «плохой идеей».