МВД Украины задержало десятки человек после обстрела Винницы

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил о задержании нескольких десятков человек после ракетных ударов в Виннице, передает Интерфакс-Украина.

«После этой трагедии были задержаны несколько десятков человек. Их сейчас опрашивают в органах полиции и Службы безопасности Украины. После этого можно будет что-нибудь сказать», - отметил глава МВД.

Напомним, 14 июля российские военные выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. На данный момент известно о 22 погибших вследствие обстрела.