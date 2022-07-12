Синегубов: 30% Харьковской области контролируются российскими войсками
«Тридцать процентов территории Харьковской области захвачены». Об этом в интервью изданию Укринформ заявил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, с первых дней войны Украина потеряла контроль над Купянским и Волчанским районами.
«Также можем говорить об Изюмском районе, где остаются примерно 20 тысяч человек. Наверное, он самый сложный, потому что люди живут там без электричества, воды, отопления, телефонной связи», – отметил Синегубов.