В ходе встречи с гражданами в Ширване генеральный директор производственного объединения «Азеригаз» Руслан Алиев посетил дома жителей.

Глава «Азеригаз» ознакомился с ходом работ, осмотрел дом Шахина Бахшалиева, проживающего по улице Видади, который первым обратился в связи с частной газификацией. Руслан Алиев также осмотрел дома Джамилы Алирзаевой и Халила Сариева и дом Мубариза Амирова с целью замены газовой линии и прокладки уличной газовой линии. Ранее гендиректор ПО «Азеригаз» лично давал указание решить проблемы данных граждан.

Затем прибывший в Гаджигабульский район Руслан Алиев ознакомился на месте с работами по газификации квартиры жителя района Талята Джафарова. В заключение генеральный директор дал указание руководству Сальянского регионального управления по эксплуатации газа завершить работы в кратчайшие сроки.