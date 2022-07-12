Массовое отравление в Гёйчае

В Гёйчайском районе зарегистрировано массовое пищевое отравление, передает АПА.

Инцидент произошел на траурной церемонии по матери жителя села Гаджиагабейли Азера Гулиева. Около 20: 00 вечера состояние около 15 человек резко ухудшилось. Пациенты с признаками диареи и рвоты были срочно доставлены в Центральную больницу Гёйчайского района.

В настоящее время принимаются меры по их обследованию и лечению. Среди отравленных есть дети. Причина отравления пока неизвестна. По данному факту прокуратурой Гёйчайского района проводится расследование.