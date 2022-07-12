В Армении раскрыли подробности смерти солдата-срочника
«По факту гибели солдата-срочника в Следкоме возбуждено уголовное дело. В Главном военном следственном управлении Следственного комитета Армении предпринимаются необходимые следственные действия с целью выяснения обстоятельств гибели военнослужащего обязательной срочной службы Арсена Манукяна». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Согласно предварительным данным, в четверг, 14 июля, примерно в 10:25 военнослужащий-срочник войсковой части N Арсен Манукян, находясь на боевой позиции, из закрепленного за ним автомата АКМ нанес себе смертельное огнестрельное ранение.