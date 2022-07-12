«Президент не принял отставку и предложил премьеру явиться в парламент и выступить, чтобы дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания сената», - говорится в сообщении.

Сообщается, что сегодня Матарелла встретился с Драги в Квиринальском дворце.

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Премьер-министр Италии Марио Драги объявил кабмину, что уйдет в отставку, передает Euronews.

«Я хочу объявить вам, что сегодня вечером я уйду в отставку. Национального единства, которое поддерживало это правительство с момента его создания, больше не существует. Разрушен договор о доверии, лежащий в основе действий правительства», — сказал он на заседании Совмина и сообщил, что передаст соответствующее заявление президенту Италии Серджо Маттарелле.

Ранее сегодня, 14 июля, Сенат итальянского парламента выразил доверие правительству страны после того, как в голосовании отказался принять участие один из участников правящей коалиции - «Движение звезд».

«Сегодняшнее голосование в парламенте является очень значимым событием с политической точки зрения. Большинство национального единства, которое поддерживало это правительство с момента его создания, ушло», — добавил Драги.

Напомним, что Марио Драги являлся председателем Совета министров Италии с 13 февраля 2021 года.