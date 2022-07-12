Глава МИД Бельгии ушла в отставку из-за болезни мужа

Министр иностранных и европейских дел Бельгии Софи Вильмес подала в отставку в связи с невозможностью исполнять служебные обязанности по причине болезни ее супруга, передает ТАСС.

«Болезнь моего мужа будет тяжелой борьбой, которую я хочу вести рядом с ним и нашими детьми. Мои текущие функции в правительстве не позволили бы мне это делать», - приводит агентство слова Вильмес.

Отмечается, что с 21 апреля министр ушла в бессрочный неоплачиваемый отпуск для ухода за мужем, у которого обнаружен рак мозга.