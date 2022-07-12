Гросс: Франция продолжит оказывать поддержку Азербайджану в разминировании территорий

«Азербайджан и Франция продолжают поддерживать интенсивный диалог и партнерство». Об этом сказал журналистам посол Франции в Азербайджане Закари Гросс.

Он отметил, что Франция настроена чрезвычайно оптимистично в отношении развития двустороннего сотрудничества и продолжает оказывать техническую поддержку Азербайджану в процессе разминирования.

«Франция продолжает передавать Агентству Азербайджана по разминированию оборудование для поиска мин», - сказал Гросс.