США призвали своих граждан немедленно покинуть Украину

«Соединенные Штаты Америки призывают своих граждан не въезжать в Украину, а тех, кто находится там, просят немедленно ее покинуть». Об этом говорится в релизе посольства США в Украине.

Отмечается, что ситуация с безопасностью по всей Украине остается жестокой и непредсказуемой из-за продолжающихся атак России, активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности.

«Посольство США призывает граждан США не въезжать в Украину, а тех, кто находится в Украине, немедленно покинуть страну, используя частные варианты наземного транспорта, если это безопасно», - говорится в сообщении.

Также в посольстве просят американцев избегать массовых собраний и организованных мероприятий, поскольку они могут стать мишенью в любой точке Украины, включая западные регионы.