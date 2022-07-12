Россия прокомментировала ракетный удар по Виннице

«Россия наносит удары только по военным объектам в Украине, в доме офицеров в Виннице готовились ВСУ». Об этом заявил старший советник постпредства при ООН Евгений Варганов, выступая на Политическом форуме по устойчивому развитию.

«Хотел бы ответить представителю Украины, который обвинил необоснованно Россию в развязывании войны. Дело в том, что представитель Украины, видимо, забывает, что в течение всех восьми лет вооруженные силы его страны обстреливали мирных людей на Донбассе, погибшие исчисляются тысячами. Россия наносит удары только по военным объектам в Украине. Удар по Виннице был нанесен по дому офицеров, где как раз готовились вооруженные силы Украины», - отметил Варганов.