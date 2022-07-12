США смягчили санкции против России

Соединенные Штаты Америки разрешили транзакции с Россией, которые связаны с удобрениями и продовольствием, говорится в сообщении Министерства финансов США.

В частности, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов выдало генеральные лицензии на транзакции с Россией, связанные с продовольствием, семенами, удобрениями, лекарствами и медицинским оборудованием.

Как сообщает РБК-Украина, разрешены транзакции на:

производство, изготовление, продажу или транспортировку сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств

профилактику, диагностику или лечение COVID-19 (включая исследования или клинические исследования, связанные с COVID-19)

текущие клинические испытания и другие медицинские исследования.

Кроме того, США временно разрешили проведение операций с бывшей дочкой «Газпрома» компанией Gazprom Germania и сняли санкции с дочерней компании «Альфа-банка» в Казахстане.