Байден: Израиль никогда не останется один, пока есть США

Американский лидер Джо Байден встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, в ходе встречи главе Белого дома вручили Президентскую медаль – высшую гражданскую награду Израиля.

Как сообщают «Детали», после получения награды Джо Байден заявил, что Президентская медаль почета Израиля – «одна из величайших наград» в его карьере.

«Вы знаете, что моя любовь к Израилю имеет глубокие корни. И Израиль, и Соединенные Штаты были построены на надежде, выдержке и решимости. Видеть, как Израиль процветает, видеть, как самые смелые мечты отцов-основателей Израиля превращаются в реальность, которой сегодня наслаждаются израильские дети, – это для меня близко к чуду», - сказал американский президент.

Байден также подтвердил свою приверженность безопасности Израиля и пообещал, что «Израиль никогда не останется в одиночестве перед лицом любых угроз, пока существуют Соединенные Штаты.