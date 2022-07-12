Экс-канцлера Германии хотят исключить из партии из-за связей с Путиным

Социал-демократическая партия Германии, которая возглавляет коалиционное правительство страны, в четверг, 14 июля, начала официальное обсуждение возможного исключения бывшего канцлера Герхарда Шредера из партии. Причиной стали его «тесные связи с президентом России Владимиром Путиным», передает DW.

Судебное разбирательство открыло отделение партии в городе Ганновер, но решение арбитражной комиссии, вероятно, займет несколько недель.

Представитель местной партии Кристоф Маттерн заявил, что они получили 17 ходатайств против членства Шредера.

По словам высокопоставленного члена партии Томаса Кучати, Шредер «решил, что его финансовая и личная зависимость от Путина важнее, чем его приверженность партии или наследие его канцлерства».