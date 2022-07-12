Макрон: нужно готовится к полному прекращению поставок российского газа

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия использует газ как оружие войны и необходимо быть готовым к прекращению его поставок, передает УНИАН.

Выступая по случаю национального праздника Франции, Макрон сказал, что часть этой мобилизации будет привлекать французских потребителей и предприятия для уменьшения потребления энергии.

«Нам нужно подготовиться к сценарию, когда придется обходиться полностью без российского газа», - сказал французский президент, добавив, что в ближайшее время представит подробный план сдерживания энергопотребления.