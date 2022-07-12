В Панаме вспыхнули акции протеста

Сотрудники полиции задержали 21 человека в ходе акций протеста в столице Панамы. По меньшей мере 17 из них в ближайшие часы предстанут перед судом, пишет газета La Prensa.

Ожидается, что еще четверым манифестантам обвинения будут предъявлены позднее.

В центральноамериканской республике продолжаются акции протеста граждан, разозленных значительным ростом стоимости жизни. В некоторых регионах местные жители блокируют дороги горящими покрышками. Недовольство населения не стихает несмотря на то, что в начале текущей недели власти решили ограничить цены на ряд базовых товаров и сократить зарплаты госслужащим.