Глава Shell предупредил Европу «о тяжелой зиме»

Генеральный директор Shell Бен ван Берден призвал европейцев готовиться к тяжелой зиме из-за высоких цен на энергоносители, передают «Известия».

«Мы столкнемся с действительно сложной зимой в Европе. Цены будут расти дальше, и в худшем случае мы окажемся в ситуации, когда нам придется их нормировать», - сказал он.

По словам топ-менеджера компании, европейская промышленность находится в напряжении из-за ограничения поставок российского газа.

«Долгое время мы считали, что отрезать крупнейший рынок будет не в интересах России. Тем не менее Путин готов и желает использовать энергетические ресурсы в качестве оружия», - отметил ван Берден.