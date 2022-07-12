Оспа обезьян добралась до Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии выявили первый случай заражения человека оспой обезьян, передает Саудовское информационное агентство.
«Министерство здравоохранения объявило сегодня о выявлении случая обезьяньей оспы у человека, вернувшегося из-за пределов королевства в город Эр-Рияд. В министерстве уверяют, что заболевшему оказывается медицинская помощь в соответствии с утвержденными медицинскими стандартами. Кроме того, все контакты пациента были идентифицированы и ни у одного из них не было обнаружено симптомов», – говорится в сообщении.