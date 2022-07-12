Америка хочет помоложе

«Господин президент, что бы вы сказали демократам, которые не хотят, чтобы вы баллотировались снова?» - спросил журналист.

Накануне своего отлета в ближневосточное турне президент США обменялся с корреспондентом Fox News репликами относительно желания демократов, чтобы Джо Байден шел на второй срок.

Журналист настаивал, сказав, что две трети демократов не хотели бы голосовать за Байдена согласно опросу «Нью-Йорк таймс». «Джек, посмотрите опросы, вы, ребята, неисправимы. 92% голосовали бы за меня, если бы я принял участие в кампании».

На том и разошлись. Кто же был прав? Как ни странно, оба, но журналист правее.

Дело в том, что свежий опрос «Нью-Йорк таймс» зафиксировал, что 64% демократов действительно не хотят, чтобы Байден выдвигался на новый срок. И лишь в ситуации, если в финале президентской кампании 2024 года ему будет противостоять Дональд Трамп, тогда 92% демократов окажут поддержку своему президенту.

Сейчас лишь 33% американцев позитивно оценивают деятельность главы Белого дома, и лишь 13% считают, что США движутся в правильном направлении, среди демократов таких 27%. Можно сколько угодно рассуждать о том, какие стороны политики Джо Байдена невысоко оцениваются американскими гражданами и почему. Но главная причина, чего греха таить, заключается в том, что сильно возрастной глава страны не воспринимается как тот, с кем связывают будущие надежды. Кто-то назовет такой подход эйджизмом, предубеждением перед способностями немолодых людей, но в 2020 году американцы рискнули и выбрали самого старого в истории страны президента. И уже по ходу дела выяснилось, что им этот выбор не очень нравится.

Нет, это не означает, что Америка нынче жалеет, что не выбрала Трампа. В теоретическом противостоянии ему Байден снова бы выиграл: 44% против 41%, как показал тот же опрос. Но людям хочется кого-нибудь помоложе во главе Соединенных Штатов. Почтенный возраст Байдена, которому сейчас 79 лет, чаще всего называют в качестве причины, почему нужен другой лидер. Среди демократов моложе тридцати лет так считают 94% опрошенных.

Единственная расовая и этническая группа, где Байдена поддерживает большинство, это темнокожие избиратели – 62%. Крайне низкая поддержка президента среди белых малообразованных рабочих – 20%. Во время президентской кампании они, как известно, в подавляющем большинстве поддерживали Трампа.